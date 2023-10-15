Londra'da olaylı Filistin yürüyüşü: 7 kişi gözaltına alındı
İngiltere'nin başkenti Londra'da dün düzenlenen Filistin'le dayanışma yürüyüşünde polis geniş güvenlik önlemi alırken, 7 kişi gözaltına alındı.
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Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Londra’daki BBC binası önü ile Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın bulunduğu Downing Sokağı arasında gerçekleşen yürüyüş, polisin geniş kapsamlı güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.
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Londra Metropolitan Polisi, yürüyüş güzergahı dışındaki alanlar ile İsrail’in Londra Büyükelçiliği çevresinde eylem yapma yasağı ve gözaltı uyarısı yapıldı.
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İsrail Büyükelçiliği önünde sabah saatlerinden itibaren önlemler alan polis, Downing Sokağı'ndaki eylemin sona ermesiyle elçilik çevresindeki önlemleri artırdı.
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Elçiliğin önündeki Palace Green Caddesi'ni trafiğe kapatan polis, yürüyüş sonrası eyleme katılanların elçilik çevresine hareket etmesiyle caddenin bağlandığı Kensington High Street’te de önlemler aldı.
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Burada hiçbir eyleme müsaade edilmeyeceği açıklanırken Downing Sokağı'ndaki yürüyüşün sona ermesiyle eyleme katılanların bir kısmı da yakınlardaki Trafalgar Meydanı’na yürüdü.
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Burada güvenliği sağlayan polisin iki kişiyi gözaltına alması üzerine grupla polis arasında gerginlik yaşandı.
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Gözaltına alınan biri kadın iki kişinin serbest bırakılmasını isteyenlerle polis arasındaki gerginlik, gözaltına alınanların polis minibüsüne bindirilmesine kadar sürdü.
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Gözaltına alınan iki kişi, polis minibüsüyle meydandan çıkarıldı.
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Londra Metropolitan Polisi, yaptığı açıklamada gün boyu 7 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Polis, küçük grupların farklı noktalarda eylemi sürdürdüğünü ve buralarda faaliyetlerin devam ettiğini de duyurdu.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.