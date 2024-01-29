Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
Londra'da Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve Londra Queen Mary Üniversitesi/Princeton Üniversitesi Uluslararası Hukuk Profesörü Richard Falk tarafından "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı" düzenlendi. 25 ülkeden katılımcının olduğu konferansa Gazze'deki soykırım felaketine ve Uluslararası Adalet Divanı'nın son geçici kararına yanıt olarak düzenlendi
"Küresel Vicdan Çağrısı" bildirisinin devamı niteliğindeki Gazze'deki soykırımın durdurulmasına yönelik düzenlenen "Gazze Soykırımına Karşı Acil Küresel Vicdan Konferansı" Londra'da gerçekleşti.
25 ülkeden fazla katılımcının olduğu konferans, Gazze Şeridi'ndeki soykırım felaketine ve Uluslararası Adalet Divanı'nın son geçici kararına yanıt olarak düzenlendi. Konferans, Gelecek Partisi lideri eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve Londra Queen Mary Üniversitesi/Princeton Üniversitesi Emeritus Uluslararası Hukuk Profesörü Richard Falk tarafından düzenlendi.
Toplantıda akademisyenler, eski hükümet ve BM yetkililerinin yanı sıra sivil toplum ve insan hakları aktivistleri de yer aldı. Gün boyu süren tartışmalar sırasında şu konularda acil girişimlerde bulunulması çağrısında bulunuldu: Derhal ateşkes ilan edilmeli ve İsrail silahlı kuvvetleri Gazze Şeridi'nden çekilmeli, Kitlesel açlık ve hastalıkların yayılması karşısında geniş bir insani yardım uygulanmalı, UNWRA ve Filistin sivil toplumuna sağlanan finansmanın derhal yeniden sağlanmalı.
Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD ve Fransa, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı. Konferansın ardından bu konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada "UNWRA'ya sağlanan fonları askıya alma eylemini en güçlü ifadelerle kınıyoruz" denildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Gazze'deki soykırım faaliyetlerini durdurmasını talep eden geçici kararını takip eden günde, İsrail'in batılı destekçileri, onları tüm temel insani yardımlardan mahrum bırakarak Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin sefaletini artırmak için harekete geçti.
UNRWA, 2,3 milyon kişiye yardım eden 30 bin Gazzeliyi istihdam ediyor; fon kaybının Gazze halkı için hesaplanamaz sonuçları olacak. Gazze'deki Soykırımı Durdurmaya Yönelik Acil Durum Komitesi, ABD, İngiltere, Kanada ve Almanya'yı, UNRWA'ya sağlanan finansmanı derhal yeniden sağlamaya ve soykırım suç ortaklığı eylemlerine son vermeye çağırıyor."
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.