Londra'da BM İklim Zirvesi öncesi gösteri düzenlendi

AA

Başkent Londra'da fosil yakıt finansmanını protesto etmek amacıyla birçok banka önünde toplanan çok sayıda çevreci genç, "Bankaların tüm gezegeni çökertmesine izin vermeyeceğiz" sloganları attı.

İskoçya'nın Glasgow kentinde 31 Ekim-12 Kasım'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) öncesi gösteri düzenleyen gençler, bankaların fosil yakıtlara yaptığı yatırıma son vermesi çağrısında bulundu.

İsveçli iklim ve çevre aktivisti Greta Thunberg'in de katıldığı gösteride genç aktivistler, ellerinde "Fosil yakıtlara yatırıma son verin", "Bankaları temizleyin" yazılı pankartlar taşıdı.

Standard Chartered Bankasının önünde toplanan gençler, bankanın iklime zarar veren fosil yakıt projelerini finanse etmesine tepki gösterdi.

"FİNANS KURUMLARI FOSİL YAKITLARA YATIRIMI SONLANDIRMALI"

Gösteriye katılan iklim aktivisti biyolog Dr. Alex, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok finans kurumunun, Paris Anlaşması'ndan bu yana fosil yakıtlara muazzam miktarda fon ayırdığına işaret ederek, "COP26 Konferansı bu hafta içerisinde başlıyor. Bu nedenle, finans kurumlarının fosil yakıtlara mümkün olan en kısa sürede yatırım yapmayı bırakmalarına şiddetle ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Alex, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ülkesinin iklim lideri olduğu açıklamalarına ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunu sürekli söyleyip duruyor ama aslında yaptığı şey Cambo'da yeni bir petrol sahası açmak, Cumbria'da yeni bir kömür madeni açmak. Bu tam bir saçmalık. İngiltere’de iç uçuşlardaki vergileri azaltmaları dışında en son düzenlenen bütçede iklim değişikliğiyle ilgili neredeyse hiçbir şey yok. Bu, bu konuda tam olarak ne kadar ciddi olduklarını gösteriyor."

"ZAMAN TÜKENİYOR"

Çevrecilerin gösterisine katılan Kolombiyalı genç iklim aktivisti Nadia da liderlere seslerini duyurmak için COP26'ya gideceklerini belirterek, "Onlar, ülkemizdeki bu yıkımı finanse etmeye devam ederken, müzakerelerin net bir istek olmadan devam ettiğini görmeye dayanamıyoruz." dedi.

İklim kriziyle mücadelede net hedeflerin olması gerektiğinin altını çizen Nadia, "Özellikle benim ülkem (Kolombiya) gibi ülkelerde fosil yakıt endüstrisine fon sağlamayı bırakmalıyız. Latin Amerika'nın en büyük kömür santrallerinden birine sahibiz ve bunu finanse etmeye devam ediyorlar." diye konuştu.

Nadia, COP26'nın hedefine ulaşıp ulaşmayacağı sorusuna ilişkin de "Aynı vaatleri dinlemeye devam edecek vaktimiz yok. Provalara başlamaları için bir yıl daha bekleyemeyiz. Zaman tükeniyor." ifadelerini kullandı.

140 LİDER İKLİM KONFERANSINDA BİR ARAYA GELECEK

Dünyanın karşı karşıya olduğu iklim kriziyle mücadele için liderler, bu pazar İskoçya'nın Glasgow kentinde bir araya gelecek.

31 Ekim-12 Kasım'da düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'na (COP26) yaklaşık 140 lider katılacak.

Zirvede, küresel sıcaklık artışının yüzyıl sonuna kadar 2 santigrat derecenin altında tutulması, hatta 1,5 derece ile sınırlandırılabilmesi için 2050'ye kadar sıfır karbon emisyonu hedefine nasıl ulaşılacağı masaya yatırılacak.

İklim değişikliyle mücadele için 2015'te varılan 197 ülkenin imzaladığı Paris İklim Anlaşması'na göre ülkelerin ulusal iklim eylem planlarını her 5 yılda bir güncellemeleri gerekiyor.