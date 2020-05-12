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Yazılım kuruluşu Logo Yazılım ile Peoplise (Elba HR A.Ş) sermayesinin yüzde 86.70'ini temsil eden şirket paylarının satın alınması konusunda anlaştı ve hisse devir işlemleri tamamlandı.

Satın alma ilgili değerlendirmelerde bulunan Logo Grup Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuğrul Tekbulut, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan bu zorlu günlerin geçeceğini biliyoruz. Peoplise hisselerinin alımı konusunda anlaşarak büyüme yolunda bir adım daha atmış olduk. Logo geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğu Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmaları sayesinde elde etmiş olduğu bulut tabanlı teknolojilerle çok sayıda ve farklı ölçekte şirkete hizmet sağlamayı ve küresel rekabetçi ürünlerle İnsan Kaynakları özelinde ihracata açılmayı hedefliyor" dedi.

Tekbulut, Peoplise'in ürünlerinin Logo'daki standart İnsan Kaynakları çözümlerini tamamlayan özellikte olduğunu kaydederek, "Peoplise'dan gelecek yönetici ekibin yurtdışı tecrübesi, İnsan Kaynakları yönetiminden İnsan Sermayesi Yönetimi HCM (Human Capital Management) geçişimizi sağlayacak, farklı ölçekteki şirketlere ve sonra da küresel pazarlara geçişimizi destekleyecek" ifadelerini kullandı.

YURTDIŞI PAZARLARA AÇILACAK

Logo Yazılım'ın Peoplise hisselerini satın almasını değerlendiren Logo Yazılım Grup CEO'su M. Buğra Koyuncu ise, "Kurumların işe alım süreçlerini tamamen dijital hale getiren, yenilikçi bulut insan kaynakları teknoloji girişimi olarak hizmet veren Peoplise'ın, Logo Yazılım bünyesine katılmasıyla çözüm kümemizi zenginleştirmiş olduk" diye konuştu.

Peoplise kurucu ortaklarından ve Logo Yazılım sonrasında da Peoplise Genel Müdürü görevine devam edecek olan Çağatay Güney de, "Başta dijital aday bulma robotumuz ve akıllı başvuru takip sistemimiz olmak üzere Peoplise ürün portfoyünü, öncelikle Avrupa, sonra da ABD pazarlarına başarıyla taşıyacağız" bilgisini paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, kurumsal firmaların tüm işe alım ihtiyaçları için tasarlanmış entegre ve video özellikli dijital insan kaynakları yönetimi platformu olan Peoplise, kendini Yetenek Yönetimi Sistemi olarak konumlandırarak başvuru takip sistemlerini (ATS) sosyal medya kaynaklı işe alımları, dijital değerlendirme ve markalaşma araçlarını içeren mobil uyumlu platforma dönüştürüyor.

Peoplise'in, insan kaynakları alım süreç yönetim sistemi ile, işe alım yapılacak bir pozisyon ve o pozisyondaki bir aday ile ilgili her türlü test sonucu, adayın cevapları, mülakat kayıtları gibi bilgileri bir arada bulunduruyor ve adayın değerlendirilmesini otomasyonla kolaylaştırarak, hızlandırdığı belirtildi.

Peoplise, daha önce Revo Capital ve 500 İstanbul'dan yatırım almıştı.

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