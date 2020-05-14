Türkiye’de yılda 45-50 milyar metreküp doğal gaz tüketiliyor. Rusya, İran ve Azerbaycan’dan boru hatları üzerinden doğal gaz; ABD, Katar, Cezayir ve Nijerya’dan da LNG ithal ediliyor.
BOTAŞ, 2019 yılında 13 milyar metreküp LNG ithal etti. Bu miktar toplam gaz ithalatının yüzde 30’una denk geldi. Geçen yıl LNG ithalatında ABD önemli bir pay aldı.
BOTAŞ, bu yıl da daha “pahalı” ¬boru gazı yerine “ucuz” LNG ağırlıklı bir tedarik politikası izliyor. LNG’de, bu kapsamda yapılan ithalatta ABD önemli bir yer tutuyor. Şubat ayında toplam ithalat içinde ABD’nin payı yüzde 18 olurken, Rusya’nın payı yüzde 21’e kadar indi. Rusya’dan ithal edilen boru gazı ile ABD’den ithal edilen LNG arasındaki fark 200 milyon metreküpe geriledi.
GAZLAŞTIRMA TERMİNALLERİ
BOTAŞ, sözleşme yoluyla ya da spot piyasadan satın aldığı LNG’yi, Türkiye’nin değişik noktalarında (Marmara Ereğlisi, İzmir, Hatay’da) bulunan terminal ve FSRU gemileri yardımıyla gazlaştırıyor ve sisteme veriyor. BOTAŞ, bu amaçla hem sahip olduğu terminali kullanıyor, hem de özel sektörün (Kalyon-Kolin ortaklığının İzmir Aliağa’da, Japon MOL’ün bir süre öncesine kadar Hatay-Dörtyol’da bulunan) FSRU gemilerinden hizmet alıyor.
SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ
BOTAŞ’ın, Japon MOL ile 2.5 yıllığına imzaladığı Dörtyol’da bulunan FSRU gemisi sözleşmesi nisan ayında sona erdi. Sektörü yakından izleyen uzmanlar, söz konusu geminin, bu ayın ilk günlerinde Güney Kıbrıs’a gittiğini belirtti.
Peki, BOTAŞ ne yapacak? BOTAŞ, birkaç yıl önce Güney Koreli Hyundai’ye bir FSRU gemisi sipariş etmişti. Geminin, büyük ölçüde tamamlandığı belirtiliyor. Eylül ayında geleceği ve Dörtyol’da hizmet vermeye başlayacağı ifade ediliyor. Bu gemiden, günlük 28 milyon metreküp dolayında gaz sisteme verilebilecek. Geminin, 200-250 milyon dolar düzeyinde olduğu belirtiliyor.
Kolin-Kalyon ortaklığı da Hyundai’ye benzer özellikte bir FSRU gemisi sipariş etmişti. Bu gemi geldi ve İzmir Aliağa’da hizmet veriyor.
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