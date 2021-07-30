"KENDİMLE BARIŞMAM VAKİT ALDI"

2015'te kendine olan sevgisini anlattığı 'My Skin' şarkısından önce özgüven problemleri yaşayan ve kendisine zarar veren bir ilişkiyle boğuştuğunu söyleyen Lizzo, tam da bu sırada kendisiyle mutlu olduğu bir yer edindiğini söylemişti.

Beden algı bozukluğunu aştığını belirten Lizzo, temelde kişinin kendi bedenini sevmesi ve kendini tüm kusurlarıyla kabullenmesi olarak tanımlanabilecek 'beden olumlama' hareketinin de aynı işi gördüğünü savunmuştu.