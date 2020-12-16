Premier Lig'de 13. hafta heyecan bu akşam devam ediyor. Gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Liverpool Tottenham maçı saat 23:00'de başlayacak...

LIVERPOOL TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig 13. hafta maçına sahne olacak Liverpool Tottenham maçı bu akşam 23:00'de başlayacak ve Ssport'tan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Williams, Gomez, Robertson; Henderson, Wijnaldum; Mané, Shaqiri, Diogo Jota; Salah.



Tottenham : Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilón; Højbjerg, Sissoko; Bergwijn, Ndombele, Son; Kane