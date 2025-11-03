Liverpool-Real Madrid maçı için nefesler tutuldu. Gösterdiği performansla ayın oyuncusu seçilen milli futbolcu Arda Güler, Liverpool karşısında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Şampiyonlar Ligi'nde sadece Galatasaray'a mağlup olan Liverpool ev sahibi avantajını kullanıp Real Madrid karşısında galip gelmek istiyor. Real Madrid ise zorlu deplasmanda puan ve puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Peki, "Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Real Madrid maçı Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?" İşte detaylar...