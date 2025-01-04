İngiltere Premier Lig'in 20. haftası Kuzey- Batı derbisine sahne olacak. Ezeli rakipler Liverpool ve Manchester United, bir kez daha Anfield Road'da karşı karşıya gelecek. Lig'de oynadığı 18 maçta 14 galibiyet alan Liverpool 45 puanla lider konumda. Öte yandan bu sezon beklentilerin altında performans sergileyen kırmızı şeytanlar, 22 puanla 14. sırada yer aldı. Peki büyük bir merakla beklenen Liverpool- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?