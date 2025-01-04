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        Haberler Bilgi Yaşam Liverpool- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Liverpool- Manchester United maçı şifresiz mi yayınlanacak? Premier Lig maçları

        Liverpool- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Premier Lig'de 20. hafta dev maça sahne olacak. Ezeli rakipler Liverpool ile Manchester United, 20. haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. İşte, şimdiden merakla beklenen derbiye dair tüm bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 15:10 Güncelleme: 04.01.2025 - 15:10
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        • 1

          İngiltere Premier Lig'in 20. haftası Kuzey- Batı derbisine sahne olacak. Ezeli rakipler Liverpool ve Manchester United, bir kez daha Anfield Road'da karşı karşıya gelecek. Lig'de oynadığı 18 maçta 14 galibiyet alan Liverpool 45 puanla lider konumda. Öte yandan bu sezon beklentilerin altında performans sergileyen kırmızı şeytanlar, 22 puanla 14. sırada yer aldı. Peki büyük bir merakla beklenen Liverpool- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        • 2

          LİVERPOOL- MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?

          Liverpool- Manchester United maçı 5 Ocak 2025 Pazar (yarın) 19.30'da Anfield'da oynanacak.

        • 3

          LİVERPOOL- MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

          Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği mücadele beİN Sports 3 üzerinden canlı yayınlanacak.

        • 4

          ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

          Liverpool ile Manchester United toplamda 201 maça çıktı. Karşılaşmaların 79'u kırmızı şeytanların üstünlüğüyle sonuçlanırken, 64 müsabakadan Liverpool galip ayrıldı. Aralarında oynanan 58 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.

        • 5

          LİVERPOOL MUHTEMEL 11

          Alisson, Arnold, Quansah, V. van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Diaz

        • 6

          MANCHESTER UNİTED MUHTEMEL 11

          Onana, M. de Light, Maguire, Martinez, Mazraoui, Ugarte, Mainoo, Dalot, Diallo, Fernandes, Höjlund

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