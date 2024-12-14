Liverpool- Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool, Fulham'ı konuk ediyor. Lig'de 35 puanla lider olan Liverpool, Fulham engelini aşarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Öte yandan Fulham zorlu deplasmanda sürprize imza atarak puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Peki, Liverpool- Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Liverpool- Fulham maçına sayılı saatler kaldı. Lig'de oynadığı 14 maçta 11 kez galip gelen Liverpool 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle lider olarak (35 puan) haftayı tamamladı. Öte yandan Fulham 6 kez kazanırken 5 beraberlik, 4 yenilgiyle 10. sırada yer aldı. Liverpool deplasmanda oynadığı son Lig maçında Newcastle ile 3-3 berabere kalırken, Fulham ise evinde Arsenal ile 1-1 berabere kaldı. Peki, Liverpool- Fulham maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...
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LİVERPOOL-FULHAM MAÇI NE ZAMAN?
Liverpool- Fulham maçı 14 Aralık Cumartesi (bugün) 18.00'de oynanacak.
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LİVERPOOL- FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
Anfield'ta oynanacak olan müsabaka beIN Sports 4'ten canlı yayınlanacak.
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LİVERPOOL MUHTEMEL 11
Kelleher, Arnold, Gomez, V. van Dijk, Robertson, Gravenberch, Jones, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Diaz