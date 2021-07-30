Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki savunma oyuncusuyla dört yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Liverpool'un altyapısından yetişen Alexander-Arnold, A takıma yükseldiği 2016 yılından bu yana 179 maçta görev yaptı.

Yıldız futbolcu, sakatlığı nedeniyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere Milli Takımı'nın kadrosundaki yerini alamadı.