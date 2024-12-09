Liverpool'da Mohamed Salah gelişmesi

İngiltere Premier Ligi'nin lideri Liverpool'da yıldız futbolcu Mohamed Salah'ın geleceği merak ediliyor.

Sene sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemek için yönetim ve Salah arasındaki görüşmeler sürerken İngiliz basınından müjdeli haber geldi.

REKLAM advertisement1

The Mirror'ın haberine göre; Liverpool, Mohamed Salah'ı Premier League'de kalıcı olmasını garantileyecek bir sözleşmeyle anlaşmaya vardı.

Liverpool, İngiltere'de fırtınalar estiren dünyaca ünlü yıldızını takımda tutmayı başarırken Salah'ın sözleşmesinde iyileştirmeler de yapılacağı öğrenildi. Mısırlı futbolcu, Arne Slot'un planının önemli bir parçası olmaya devam edecek. Bu sezon takımıyla 21 resmi maçta mücadele eden Salah, 15 gol ve 12 asist yaparak şimdiden çift hanelere ulaşmayı başardı.