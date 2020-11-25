Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecan bu akşam devam ediyor. Devler liginde gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Liverpool Atalanta maçı saat 23:00'de başlayacak...

LIVERPOOL ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçına sahne olacak Liverpool Atalanta maçı bu akşam 23:00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Williams, Gomez, Robertson; Henderson, Wijnaldum; Mané, Shaqiri, Diogo Jota; Salah.



Atalanta : Sportiello; Hateboer, Rafael Tolói, Romero, Djimsiti; Mojica, Freuler, Pašalić, Malinovskyi, Gómez, Muriel.