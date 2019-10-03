Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki 2. hafta heyecanı müthiş bir maça sahne oldu.

Salzburg'u konuk eden Liverpool, mücadeleye çok etkili başladı. Kızıllar, 9'da Mane, 25'te Robertson ve 36'da Salah'ın golleriyle 3-0 üstünlüğü yakaladı. Konuk ekip 39'da Hee-Chan Hwang ile farkı ikiye indirirken ilk yarı böyle sona erdi.

İkinci yarıda Salzburg fırtınası devam etti. Avusturya ekibi, 56'da Minamino ve 60'ta Erling Haland ile 3-3'lük eşitliği yakaladı.

Anfield bu gollerle şoka girerken 69'da sahneye Salah çıktı. Mısırlı futbolcu, maçtaki 2. golünü atarak ev sahibini 4-3'lük üstünlüğe taşıdı.

Kalan sürede başka gol olmazken Liverpool 4-3 kazanarak ilk galibiyetini aldı.