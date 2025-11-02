Habertürk
        Liverpool: 2 - Aston Villa: 0 | MAÇ SONUCU

        Liverpool: 2 - Aston Villa: 0 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 10. haftasında Aston Villa'yı konuk eden Liverpool, sahadan 2-0 galip ayrılarak 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı. Mohamed Salah ve Ryan Gravenberch'in golleriyle istediği sonucu alan Liverpool, puanını 18'e çıkardı. Aston Villa ise haftayı 15 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 01:28 Güncelleme: 02.11.2025 - 01:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Liverpool, kötü gidişe "dur" dedi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere Premier Ligi'nin 10. haftasında Liverpool, Aston Villa'yı konuk etti. Anfield'da oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Liverpool oldu.

        Son haftaların çıkış yakalayan takımı olan ve geçtiğimiz hafta Manchester City'yi de yenen Aston Villa karşısında Liverpool, 45+1. dakikada Mohamed Salah'ın golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi. 58'de Ryan Gravenberch, farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

        Son düdükle birlikte sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Liverpool, ligde üst üste aldığı 4 mağlubiyetin ardından kötü seriyi sonlandırarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Arne Slot'un öğrencileri bu galibiyetle puanını 18'e yükseltti. 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Unai Emery'nin çalıştırdığı Aston Villa ise 15 puanda kaldı.

        Liverpool, 4 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ile karşılaşacak.

        Mısırlı forveti Mohamed Salah, Liverpool formasıyla 250. golüne ulaştı. Liverpool'da 8. sezonunu geçiren Salah, Premier Lig'de 4 kez de gol kralı oldu.

