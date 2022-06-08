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Litvaya - Türkiye maçının yazar yorumları - Spor Haberleri

Litvaya - Türkiye maçının yazar yorumları

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci hafta maçında Litvanya'yı 6-0 mağlup etti ve grup liderliğini sürdürdü. Ay-yıldızlı ekibin ilk yarısını da 2-0 önde kapattığı mücadelede golleri Doğukan Sinik (2), Serdar Dursun (2), Yunus Akgün ve Halil Dervişoğlu'ndan geldi. Spor yazarları Milli Takım'ın performansını yorumladı

08.06.2022 - 09:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci hafta maçında Litvanya'yı 6-0 mağlup etti ve grup liderliğini sürdürdü. Gruptaki ikinci maçını da kazanan Türkiye 6 puanla liderliğini sürdürdü. Litvanya ise ikinci maçı sonunda da puanla tanışamadı.

  • Türkiye, gruptaki üçüncü maçını 11 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Lüksemburg ile oynarken, aynı gün Faroe Adaları sahasında Litvanya'yı konuk edecek. İşte spor yazarlarının yorumları:

  • UĞUR MELEKE: 14 yıldır Avrupa’nın son 16’sına giremiyoruz. 2010, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarına bilet alamadık. Euro 2016 ve 2020’de de son 16’ya kalamadık. Bu bizim seviyemizdeki bir ülke futbolu için endişe verici. Elbette tüm şampiyonalarda yer almayı beklemiyoruz ama 2000- 2008 arası büyük turnuvalarda üç kez son sekize kaldıktan sonra böyle bir süreç yaşadığımıza göre bir şeyleri değiştirmemiz gerektiği ortada.

  • Dün Vilnius’ta sahaya çıkan oyuncularımızdan Doğan 19, Orkun, Yunus, Cenk ve Eren 21, Ozan, Ferdi ve Halil 22, Mert, Kerem ve Doğukan 23, Cengiz ve Salih de 24 yaşındalar. Futbol tarihimizin en genç ulusal kadrosu bu. 

  • Bunun harika bir şey olduğunu söyleyebilir miyiz bilmiyorum, zira A milli takımın esas fonksiyonu oyuncu yetiştirmek değil. Yetişmiş oyuncuları seçmek. Ancak uzun yıllardır büyük turnuvalarda yer alamadığımıza, katıldığımızda da figüran olmaktan öteye gidemediğimize göre belki de nesil değişikliğine ihtiyaç olan bir noktadayız. Bu kadro da temiz bir kadro. Az yenilmiş, az yıpranmış, az bahane üretmiş bir kadro.

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