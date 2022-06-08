Sezonu yoğun geçirmiş Hakan ve Cengiz gibi yıldızları dinlendirmemize rağmen işin hücum kısmında çok fırsat bulduk. Serdar Dursun ile bulduğumuz 2 gole rağmen çok daha fazlasını kaçırdık. Sonuçta zayıf Litvanya'yı Doğukan'ın yıldız gibi oynadığı bir oyunla geçtik. Yunus ve Halil kapanışı yaptı. Sezon sonu olması ile bir çok oyuncuya eziyet gibi gelmesine rağmen maça konsantre olabilmemiz bile bana göre Milli Takımımız’ı başarılı saymak için yeterliydi.