Müsabakaya Krivas'ın faul atışından bulduğu sayılarla başlayan rakibi karşısında 10-0'lık seri yakalayan Türkiye, dördüncü dakikayı 10-2 üstün geçti. Daha sonra toparlanan Litvanya, bitime 3 dakika kala farkı 1 sayıya kadar indirse de (11-12) ay-yıldızlı ekip periyodu 22-17 önde tamamladı.

İki takımın da birer basket bulabildiği ikinci periyodun ilk 5 dakikasını Türkiye 24-19 üstün geçti. Milliler, devreyi 32-27 galip bitirdi.

Üçüncü periyoda Berke ve Özgür'ün basketleriyle başlayan Türkiye, 22. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 36-27. Karşılaşmanın 26. dakikasında Karahan'ın basketiyle skoru 43-37'e getiren Türkiye karşısında, 11-0'lık seri yakalayan Litvanya, 48-43 üstünlük kurdu. Litvanya periyodu 48-45 önde tamamladı.

Karşılaşmanın son 5 dakikasına 7 sayı farkla 54-47 üstün giren Litvanya'ya 7-0'lık seriyle cevap veren Türkiye, bitime 3 dakika kala 54-54 beraberliği yakaladı. Arda ile üst üste sayılar bulan Türkiye, bitime 1 dakika 13 saniye kala 59-57 öne geçti. Son bölümü büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmayı ay-yıldızlı ekip 64-61 kazandı.

Yarı finale yükselen Türkiye, 6 Ağustos Cumartesi günü Sovenya ile karşılaşacak.

İzmirli sporseverlerin milli takımı yalnız bırakmadığı müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Michal Proc (Polonya), Martin Vulic (Hırvatistan), Anastasios Kardaris (Yunanistan)

Türkiye: Arda Sivas 12, Tan Yıldızoğlu 11, Hamza Mestoğlu 2, Berke Büyüktuncel 14, Samet Yiğitoğlu 6, Özgür Cengiz 7, Karahan Efeoğlu 4, Eray Büyükcangaz 4, Efe Demirel 2, Kerem Konan 2

Litvanya: Kublickas 7, Babraitis 5, Keinys, Murauskas 19, Krivas 14, Rimkus, Klimas, Sarauskas 5, Jocys 5, Bartninkas, Leliukas 6

1. Periyot: 22-17

Devre: 32-27

3. Periyot: 45-48

5 faulle çıkan: 34.55 Hamza Mestoğlu (Türkiye)