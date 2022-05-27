Litvanya, Bayraktar alıp Ukrayna'ya bağışlayacak

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3. ayını geride bırakan Rusya - Ukrayna savaşında Türk SİHA'ları da büyük önem taşıyor. Ukrayna'ya destek veren ülkelerden biri olan Litvanya da yardım için Bayraktar satın alıp bunu Ukrayna ordusuna bağışlayacakları belirtildi.

Litvanya televizyonu Laisves TV öncülüğünde başlatılan kampanyaya Litvanya Milli Savunma Bakanı Arvydas Anušauskas da destek verdi. Anušauskas Twitter hesabından kampanyanın IBAN'ını paylaştı.

Kampanyanın başarıya ulaşması için hedef 5 milyon Euro olarak belirlenirken şu ana kadar 1 günde 1 Milyon Euro toplandığı açıklandı.