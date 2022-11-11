Literatüre girmesi yakın! Az ağrı, düşük maliyet

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Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD) İstanbul Şubesi Başkanı – Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Kocabey, sporcularda görülen ön çapraz bağ yırtığı için ezber bozan bir ameliyat tekniği geliştirdi. “Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyon ameliyatı” dünyada farklı tekniklerle gerçekleştiriliyor. Kocabey’in geliştirdiği “Press Fit” tekniği de bunlardan biri.

Prof. Dr. Yavuz Kocabey

ULUSLARARASI KONGREDE SUNULDU

Press fit tekniğini ilk kez 11 hafta önce uyguladıklarına ve bugüne dek 7 hastayı bu teknikle ameliyat ettiklerine dikkat çeken Kocabey, “29 Eylül-1 Ekim 2022’de Kıbrıs’ta gerçekleşen uluslararası katılımlı kemik eklem kongresinde tekniğin detaylarını sözel bildiri olarak sunduk. Şimdiki hedefimiz bu tekniği uluslararası literatüre kazandırmak. Bugüne dek 3 farklı merkezde meslektaşlarımla girdiğim ameliyatlarda geliştirdiğim tekniği kendileriyle de paylaştım. Bundan sonra onlar da bu ameliyatı yapabilecekler” dedi.

KİMLERE YAPILMALI?

Peki bu ameliyat hangi soruna yönelik olarak gerçekleştiriliyor? Ön çapraz bağ kopmasında dizde kayma meydana gelmesi diz içindeki diğer dokulara (menisküs yırtılması, kıkırdak kırılması) zarar veriyor ve sonuçta dizlerde kireçlenme meydana geliyor. Bu nedenle ön çapraz bağ rekonstrüksiyon ameliyatının dizinde rahatsızlık hisseden, dizine güvenmeyip sorun olduğunu düşünen, spor yapan ve aktif yaşam süren kişilere yapılması gerekiyor.

EN İDEAL YÖNTEM ARAYIŞI

Geliştirdiği tekniği anlatan Prof. Dr. Yavuz Kocabey, “Daha önce uygulananlar arasında bilinen en kuvvetli teknik, kemik-patelar tendon - kemik grefti kullanılarak yapılandır. Ancak bu teknikte diz kapak kemiğinden, kemik parça alındığı için diz önü ağrısı ve kireçlenme meydana gelir” diyor ve devam ediyor; “Çok sık dile getirilen bu şikayet, tekniğin cazibesini yitirmesine neden olunca vücudun farklı bölgelerinden greft alınmaya başlandı. Ancak bu alternatif yöntemler ‘patellar tendon grefti’ kadar başarılı sonuç vermedi. Böylece sporcular ve aktivite düzeyi yüksek hastalar ile revizyon hastaları için uygulaması azalmış olsa da patellar tendon kullanımı devam etti. Buna rağmen bilimsel araştırmalar yaparak en ideal yöntemi bulma çabamızdan hiç vazgeçmedik ve daha önceki ameliyat tecrübelerimiz ışığında ‘patellaya zarar vermeden ne yapabiliriz’ sorusuna bir kere daha odaklandık” diyor.

AĞRI AZALIYOR, MALİYET DÜŞÜYOR

Yeni tekniğin diğerinden farkını sorduğumuz Kocabey, “Geliştirdiğimiz tekniği patellar tendon hazırlarken, patelladan kemik almadan ve kaval kemiği içine sıkıştırıcı vida atmaya gerek kalmadan uyguluyoruz. (kemik kemiğe press fit) Başka bir ifadeyle aynı grefti kullanmamıza rağmen kapak kemiğinden kemik parça almıyoruz. Böylece hem ameliyat sonucunda patella kemiği hasarlanmadığı için diz önü ağrısının ve kemik hasarlanmasının önüne geçiyoruz hem de ameliyat sırasında daha az implant kullarak daha ucuz maliyetin önünü açmış oluyoruz. Bunların dışında meslektaşlarımızla yaptığımız ameliyatlarda hastalarımızın dizlerinde daha az şişlik ve daha az ağrı gözlemledik” diyor.

HASTA NE ZAMAN İYİLEŞİR?

Ameliyattan sonra hastaların hastanede kalış sürelerinin 1-2 gün civarında olduğu belirtiliyor. Kocabey, hastaların bir gün sonra ayağa kaldırılarak yürütüldüğünü ve en geç birinci hafta sonunda dizlerini 90 dereceye kadar bükebildiklerini söylüyor.

ORTAK AMELİYATLAR

“Press Fit” adlı tekniği, farklı merkezlerdeki ortopedik cerrahlarla bilimsel yönünü istişare ederek daha da iyi hale getirme amacında olduğunu söyleyen Kocabey, geliştirdiği yöntemi geçtiğimiz hafta, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde bu hastanenin öğretim üyesi Prof. Dr. Cemil Ertürk ve spor cerrahisi konusunda tecrübeli bir isim olan Prof. Dr. Mahir Mahiroğulları’yla birlikte 2 hastaya daha uyguladıklarına ve hastaların ameliyatlarının oldukça başarılı geçtiğine dikkat çekiyor.