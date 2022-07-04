Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gençay Akgül'ün keşfettiği yeni bitki 'Nevsehirensis Akgül' adıyla literatüre girdi.
AA'nın haberine göre Akgül, çalışmaları kapsamında kırsal alanda rastladığı bir bitki türünden örnekler topladı. Örnekler üzerinde 4 yıl süren detaylı araştırmada türün morfolojik özellikleri incelendi. Çalışmalar sonucunda Latincesi plantaginaceae, Türkçesi sinir otugiller ailesine ait yeni endemik bitki türü tespit edildi. Latince ensis ekiyle Nevsehirensis adı verilen yeni tür, Ot Sistematik Botanik Dergisi'nde yayımlandı.
Akgül, zengin bitki çeşitliliğine sahip Türkiye'nin, ekolojik, yükselti, jeomorfolojik farklılıkların ortaya çıkardığı habitatlar açısından dünyada özel konumu bulunduğunu söyledi.
Dünyadaki çeşitli flora alanlarının kesiştiği noktada yer alan Türkiye'nin, bitki türü sıralamasında listenin başlarında bulunduğunu dile getiren Akgül, "Ülkemizde, bugünkü kayıtlara göre endemik bitki sayısı 4 bini aşmış durumda. Bu da dünya çapında ilk dört sırada yer aldığımızı gösteriyor. Nevşehir bölgesi de zengin bitki çeşitliliğine sahip. Nevşehir'de 230 farklı tür var, bunun yaklaşık 80'i endemiktir" dedi.
BÖLGEDE BAŞKA YENİ TÜRLER DE KEŞFEDİLDİ
Akgül, uzun yıllardır ülke genelinde ve Nevşehir'de uluslararası literatüre girecek yeni türler üzerinde araştırma yaptıklarını anlattı.
Bu çalışmalar esnasında globularia (küre çiçeği) cinsine ait bitkileri incelerken yeni endemik türü fark ettiklerini aktaran Akgül, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Nevşehir ile Avanos ilçesi arasındaki doğal alanda farklı bir bitki örneğine rastladık. Üzerinde yaklaşık 4 yıldır çalışıyoruz. Gövde, yaprak, çiçek gibi morfolojik yapısını inceledik. Yakın türden farklı karakterler gösterdiğini tespit ettik. Çalışmalar sonucunda yeni bir bitki taksonu (varyete, sınıf, tür) keşfetmiş olduk. Bulunduğu bölgeden dolayı 'Globularia orientalis L. var. Nevsehirensis' adını verdik. Sırada başka yeni türler de var. Nevşehir bakir bölgelerden biri. Çalışılacak birçok alan ve bitki var. Bunu yayın haline getirdik, literatüre de girdi."
"BİTKİLER DE MİLLİ SERVETTİR"
Akgül, yeni türün çoğaltımı üzerinde çalıştıklarını, tohumlarının ise bitki gen bankasında korunacağını ifade etti.
Bitki türü bakımından büyük potansiyele sahip Anadolu'nun korunması için her bireye görev düştüğünü vurgulayan Akgül, "Bitki yerinde korunursa daha doğru olur. Alanları korumak için herkesin çevresindeki bitkilerden haberdar olması lazım. Ayağınızı bastığınız yerde endemik, özel veya yeni bitki türü olabilir, bu bilinçle hareket etmek lazım. Bu milli bir servettir. Sadece tarihi yerlerin değil, bitkilerin de onlar kadar değerli olduğunun farkında olunması gerekiyor" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!