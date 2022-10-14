8 ayda 150 bin liralık ciro

Milli Eğitim Bakanlığının AR-GE merkezlerinden olan lisede, 2021'de Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında alınan hibeyle 1500 kanatlı hayvan kapasiteli atölye kuruldu.
Öğrenciler, atölyede yaklaşık 500 tavuğun rutin bakımını yapıyor.
Tavuklardan elde edilen yumurtaların bir kısmı okulun pansiyonunda öğrencilerin tüketimine sunuluyor. Yumurtaların önemli bölümü ise paketlenip satılarak okula gelir kazandırılıyor.
Bu yıl 8 ayda 90 bin civarında yumurta üretimi gerçekleştiren öğrenciler, yaklaşık 150 bin lira ciro elde ederek okulun döner sermayesine katkıda bulundu.
TEORİK EĞİTİMDEN SONRA KÜMESTE UYGULAMALI EĞİTİM
Okul müdürü Şükrü Doğan, AA muhabirine, okullarında öğrencilere tarımsal ve hayvansal üretim eğitimleri verildiğini söyledi.
Aynı zamanda yatılı bir okul olduklarını anlatan Doğan, şöyle konuştu:
"Üretim alanı olarak oldukça geniş imkanlara sahip bir okulumuz var. Okulumuzda kanatlı hayvancılık atölyesi bulunuyor. Burada yaklaşık 500 metrekarelik bir kümesimiz mevcut. Öğrencilerimiz teorik eğitimlerini sınıfta aldıktan sonra kümeste uygulamalı eğitimler yapıyor. Uygulamada gerek hayvan sağlığı gerekse hayvan yetiştiriciliği anlamında tüm bilgiler veriliyor."
ÖĞRENCİLERE DE HARÇLIK VERİLİYOR
Doğan, eğitimin yanı sıra üretimi teşvik ettiklerini, ekonomiye katkı sunmak için böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti.
Kanatlı hayvan atölyesinde şu an 500 tavuk olduğunu ancak kış aylarında sayıyı artırdıklarını dile getiren Doğan, "Günlük 400 yumurta üretimimiz mevcut ancak kış aylarında bu rakam 1000'e ulaşacak." ifadesini kullandı.
Doğan, hazırlayacakları projelerle okula küçükbaş hayvan yetiştiriciliği atölyesi de kazandırmak istediklerini söyledi.
"SEVDİĞİM İÇİN BURAYI TERCİH ETTİM"
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinden gelerek lisede eğitim gören 10. sınıf öğrencisi Onur Bilir, okulda öğrendikleri teorik bilgileri atölyede uygulamaya geçirdiklerini, bunun eğitimlerine katkıda bulunduğunu ifade etti.
Kanatlı hayvan atölyesinde tavukların bakımı ile yumurta üretimi yaptıklarını anlatan Bilir, "Okulumdan memnunum. Sevdiğim için burayı tercih ettim. Hedefim veteriner olmak." dedi.
Ailesinin de hayvancılıkla uğraştığını kaydeden Bilir, ilerleyen dönemde büyük bir çiftlik kurmak istediğini belirtti.
10. sınıf öğrencisi Doğancan Yılmaz da atölyede deneyim kazandıklarını ve veteriner olmak istediğini söyledi.
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