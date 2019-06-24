'İşaretledikleri şıklar yerine hayal güçlerini yarıştırmak' sloganıyla 9 yıl önce başlatılan, gençlerin yaratıcılıklarıyla hayallerine ulaşmasına sinema ile destek veren KısaKes Kısa Film Festivali'nin Lisevizyon dalının ödülleri dağıtıldı. Yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, yapımcı Yamaç Okur, oyuncu Nilperi Şahinkaya, yönetmen ve küratör Serdar Kökçeoğlu ve Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nilay Ulusoy'un jüri üyeliği yaptığı Kısa Film Festivali Lisevizyon'da ödül kazananlar Bahçeşehir Üniversitesi Sinema Bölümü'nde burslu okuma imkanı elde etti.

En İyi Yönetmen: Sarp Polat - 'Frangs'

En İyi Senaryo: Sezer Bildiren - 'İnanç'

Jüri Özel Ödülü: Mustafa Güneşoğlu - '15'li'

En İyi Oyuncu: Berat Efe 'Sobe' & Leyla Dilmen - 'Güzel Bir Gün'

KısaKes Ekip Özel Ödülü: Emre Kabasakal, Kutay Tekerek ve Sabri Eren Yılmaz - 'Sıra'

İzleyici Özel Ödülü: Alihan Çetinkaya - 'Floresan Işığının Psikolojik Etkileri'