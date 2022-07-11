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LİSE TABAN PUANLARI 2022: LGS taban ve tavan puanları ile yüzdelik dilimleri açıklandı! MEB ile İmam Hatip, Meslek Lisesi, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi taban puanları ve lise kontenjanları

LGS lise taban puanları açıklandı! MEB lise yüzdelik dilimleri ve kontenjanları

LGS taban puanları LGS tercih sürecinin devam etmesi nedeniyle gündemdeki yerini koruyor. 30 Haziran günü sınav sonuçlarının açıklanmasıyla tercih süreci başlamıştı. Henüz tercihlerini gerçekleştirmemiş öğrenciler lise LGS taban ve tavan puanlarını araştırıyorlar. Lise taban puanları, yüzdelik dilim ve okulların kontenjanları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geçtiğimiz günlerde açıklandı. İşte il il Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları güncel listesi...

11.07.2022 - 11:20 | Güncelleme: ABONE OL

  • Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla gözler LGS tercih sürecine çevrilmiş durumda. Öğrenciler 5 - 20 Temmuz 2022 tarihleri arasında lise tercihlerini yapabilecekler. Tercihlerini henüz tamamlamayan adaylar lise LGS taban ve tavan puanlarını araştırıyorlar. LGS sınavı kapsamında öğrenci alacak liselerin kontenjanları ve geçen yılki yüzdelik dilimleri Milli Eğitim Bakanlığı'nca erişime açıldı. İşte Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip, Sosyal Bilimler Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları, yüzdelik dilimler ve lise kontenjanları hakkında merak edilenler... 

  • LGS LİSE TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI

    2022 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlere rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları paylaşıldı. Öğrencilere kolaylık sağlamak için tercih rehberleri de hazırlandı.

    Kontenjan tablolarının yanı sıra 2021'de söz konusu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.

    Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.

    Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı.

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  • 2022 YILI MERKEZİ SINAV PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TERCİH REHBERİ" için tıklayınız.

    2022 YEREL YERLEŞTİRME TERCİH REHBERİ" için tıklayınız.

    SINAVA DAİR DİĞER DETAYLAR - TIKLA ÖĞREN

    LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    LGS LİSE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

    LGS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

  • YÜZDELİK DİLİM NEDİR ?

    Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

    Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

  • YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

    Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınavın koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

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