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        Haberler Gündem 3. Sayfa Lise öğrencisinden acı haber! 9. kattan düşen genç hayatını keybetti | Son dakika haberleri

        9. kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 12. sınıf öğrencisi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 19:49 Güncelleme: 01.11.2024 - 19:49
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        Erciyesevler Mahallesi Billur Caddesinde oturan 18 yaşındaki İ.B, 9. katta evinin penceresinden toprak zemine düştü.

        Evde bulunan annesinin ve komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan lise öğrencisi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Kayseri Fen Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen İ.B. hastanede hayatını kaybetti.

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