Lise kayıtları ne zaman? 2025 2026 MEB kılavuzu ile lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılır ve gerekli evraklar neler?
Lise kayıt tarihleri LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde gerçekleştirilecek. Okulların eylül ayında başlayacağı göz önünde bulundurulduğunda kayıt işlemlerinin ağustos ayında tamamlanması bekleniyor. Pek, lise kayıtları ne zaman? 2025 2026 MEB kılavuzu ile lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılır ve gerekli evraklar neler?
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2025 2026 Eğitim öğretim dönemi öncesi lise kayıt tarihleri araştırılıyor. Anadolu, Fen, Meslek liselerine kayıt yaptırmak isteyenler puan durumuna göre hareket edecek. Lise tercih ve nakil dönemi takvimi belli oldu. Peki Lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte? Lise kayıtları için gerekli evraklar neler?
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LGS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 4 Ağustos 2025 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edildi.
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
Lise kayıtları 2025 2026 Eğitim ve Öğretim Döneminin başlayacağı 8 Eylül'den önce tamamlanacak. Bu süreçten önce ise tercih ve nakil dönemi yer alıyor. Tercih ve nakil dönemi bittiğinde yani 14 Ağustos'tan itibaren kayıtların başlaması bekleniyor.
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LİSE TERCİH VE NAKİL DÖNEMİ
Liselerde tercih işlemleri ise 14 Temmuz'da başlayacak, 24 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Tercih işlemleri sonrası yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek. Tercih sürecinin bitmesiyle birlikte 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 4-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanacak.
İkinci nakil tercih başvuruları ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 1-4 Eylül tarihleri arasında alacak. 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.
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LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER