Lise kayıt tarihleri 2025-2026: MEB ile LGS liselere kayıtlar ne zaman, nasıl yapılır?
LGS maratonu tamamlandı, şimdi sırada lise kayıtları var. 15 Haziran'da gerçekleşen sınavın ardından 11 Temmuz'da açıklanan sonuçlarla birlikte öğrenciler için tercih süreci de başlamış oldu. 14-24 Temmuz tarihleri arasında alınan tercihlerle, hayalini kurdukları liseye adım atmak isteyen öğrenciler, şimdi gözlerini kayıt takvimine çevirdi. Peki, MEB ile LGS liselere kayıtlar ne zaman, nasıl yapılır? İşte detaylar...
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LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte liseye geçiş sürecinde yeni bir aşamaya gelindi. 11 Temmuz’da duyurulan sınav sonuçlarının ardından, öğrenciler tercihlerini yapmayı sürdürüyor. Peki, lise kayıtları ne zaman başlayacak? LGS lise kayıtları nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...
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LİSE KAYITLARI NE ZAMAN 2025?
Lise kayıt tarihleri henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmadı. Ancak tercih ve nakil süreçleri ardından kayıtların yapılması bekleniyor. Bu tarih de 22 Ağustos'un sonrasına tekabül ediyor.
14-24 Temmuz tercihler başladı
4 Ağustos Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjan ilanı
4-6 Ağustos 1. nakil başvuruları
8 Ağustos 1. nakil sonuç ilanı
8-12 Ağustos 2. nakil başvuruları
14 Ağustos 2. nakil sonuç ilanı
15-21 Ağustos boş kalan kontenjanlara başvuruların alınması
22 Ağustos nakil komisyonlarınca yerleştirmelerin tamamlanması
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LİSE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Ortaöğretim kurumlarına kayıt işlemleri otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Ancak velilerin aşağıdaki evrakları teslim etmesi gerekiyor:
Gerekli Belgeler:
1. LGS sınav puanını gösteren e-okul sayfası (Okul onayı zorunlu değildir.)
2. Öğrencinin nüfus cüzdanı veya noter tasdikli fotokopisi ve bu belgelerden birinin fotokopisi,
3. Ebeveynlerin nüfus cüzdanları ve fotokopileri (MEB tarafından e-okul sistemine girilmek üzere istenmektedir.)
4. Öğrencinin son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 vesikalık fotoğrafı,
5. Ebeveynler boşanmışlarsa velâyet belgesi ve fotokopisi,
6. Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekâlet belgesi ve fotokopisi.
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