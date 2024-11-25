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        Haberler Gündem Güncel Lise bahçesinde bıçaklı kavga: 1'i ağır 5 yaralı | Son dakika haberleri

        Lise bahçesinde bıçaklı kavga: 1'i ağır 5 yaralı

        İzmir'de bir lisenin bahçesinde çıkan kavgada, 3'ü öğrenci, 5 kişi yaralandı. Öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 12:41 Güncelleme: 25.11.2024 - 12:41
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        Lise bahçesinde bıçaklı kavga: 1'i ağır 5 yaralı
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        İzmir'in Seferihisar ilçesindeki İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde saat 10.30 sıralarında, M.C.B, R.Y. ve H.İ.K. isimli öğrencilerle Mesleki Eğitim Merkezi'nden 2 öğrenci arasında okul bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        Kavgaya, okula dışardan geldikleri ileri sürülen Mehmet G. ve Bahadır Erdem G. de katıldı. Kavgada Mehmet G, 3'ü sol, 1'i sağ bacağından olmak üzere 4; Bahadır Erdem G. ise sol eli, sırtı ve karnından toplam 5 bıçak darbesiyle, öğrencilerden H.İ.K. göğsü ve kalçası, M.C.B. ve R.Y. sağ elinden bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        ÖĞRENCİLERDEN BİRİNİN DURUMU AĞIR

        Öğrencilerden 4'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi. Durumu diğerlerine göre daha ağır olan 1 öğrenciyse Urla Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Polis, olayın ardından okul çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

        Öte yandan olayı haber alan bazı veliler, panikle okula gelerek çocukların durumu hakkında bilgi almaya çalıştı.

        Kavganın çıkış nedeni araştırılırken, polis ve okul yönetimi soruşturma başlattı.

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        #lise
        #İzmir
        #bıçaklı kavga
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