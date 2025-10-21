DERS SAYISI AZALTILACAK, İÇERİKLER SADELEŞTİRİLECEK

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, programların ders içeriklerinin sadeleştirileceğini ve öğrencilere yüklenen çok sayıda ders sayısının azaltılacağını açıkladı. Bu sayede öğrencilerin proje yapmaya, uygulamaya ve araştırmaya yönlenebileceğini vurgulayan Özvar, yapılacak değişikliklerle birlikte birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi öğrenciler lisans programlarını üç yılda tamamlama imkânına kavuşabileceğini belirtti.