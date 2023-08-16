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        Haberler Gündem Eğitim Linyit Nedir, Nerelerde Kullanılır ve Özellikleri Neler? Linyit Türkiye'de Nereden Çıkarılır?

        Linyit nedir, nerelerde kullanılır ve özellikleri neler? Linyit Türkiye'de nereden çıkarılır?

        Kahverengi kömür olarak da adlandırılan linyitin tamamına yakının termik santrallerde yakıt olarak kullanılır. Kullanılan kömür sıralamasında en alt sırada yer alan bir kömür çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte, merak edilen detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 21:32
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        Linyit nedir, nerelerde kullanılır?
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        Isı değeri düşüktür; buna karşılık içeriğinde yüksek miktarda kül ve nem barındırmaktadır. Yer kabuğunda bolca bulunan linyit, ABD ve Almanya gibi ülkelerde enerji ham maddesi olarak kullanılır. Ülkemizin birçok bölgesinde çıkarılmaya devam etmektedir. Linyit nedir? Nerelerde kullanılır? Türkiye’de nereden çıkarılır? Linyit madeni kullanım alanları nelerdir? Nerede kullanılır ve linyit madeni ne işe yarar? İşte, detaylar.

        Linyit Nedir?

        Linyit kahverengi kömür olarak da adından söz edilen fosil bir yakıttır. Enerji açısından potansiyeli yüksektir. Yakıt olarak kullanım konusunda kömür kadar olmasa da oldukça güçlüdür. Kül ve nem oranı yüksektir. Yer kabuğunda bolca bulunduğundan dolayı enerji noktasında önemli yer tutmaktadır. Termik santrallerin tamamına yakını linyiti yakıt olarak kullanmaktadır. Linyit, yer kabuğundan kolayca çıkarılır. Bu sebeple dünyanın dört bir tarafında aktif olarak kullanımı devam etmektedir. Linyitin getirdiği bolluk enerji ihtiyacının karşılanmasına olanak sağlar. Her ne kadar kömür yakıtı olarak alt sıralarda yer alsa da günümüzün önemli enerji ham maddelerinden biridir.

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        Linyit Nerelerde Kullanılır?

        Dünyadaki kömür rezervlerinin yaklaşık yarısı linyit ve yarı bitümlü kömürden oluşmaktadır. Linyit genel anlamda çevreye uyumlu ve düşük maliyetlidir. Düşük maliyetli olması kullanım alanlarını da genişletmektedir. Enerji ham maddesi olduğundan dolayı özellikle sanayi sektöründe kullanımı fazladır. Linyitin kullanıldığı yerlerin başını termik santraller çekmektedir. Bunun yanı sıra elektrik enerjisi, parafin, sanayi, ısınma, katran, yağ ve akaryakıt, asfalt olarak da kullanılmaktadır.

        Linyit Türkiye'de Nereden Çıkarılır?

        Linyit, ülke genelinde çıkarılan bir madendir. En fazla linyitin çıkarıldığı bölge Ege Bölgesi, en az linyitin çıkarıldığı bölge ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir. İşte, linyitin çıkarıldığı iller:

        • Ankara (Beypazarı)
        • Manisa (Soma)
        • Muğla (Yatağan)
        • Çanakkale (Çan)
        • Kahramanmaraş (Afşin ve Elbistan)
        • Erzurum (Aşkale)
        • Kütahya (Seyitömer)

        Linyit Madeni Kullanım Alanları

        Linyit madeninin çoğu elektrik ve sentetik doğalgaz üretiminde kullanılmaktadır. Bir kısmı da gübre ürünleri elde etmek için kullanılır. Düşük yanma kapasitesi sebebiyle ev ısınma yakıtı olarak tercih edilmez. Linyit madeni tarımda, sanayide ve kuyumculukta kullanılmaktadır. Diğer kullanım alanları ise endüstriyel adsorban olarak, sondaj sırasında sıvı kaybını azaltmak için de kullanılır. Linyit, düşük maliyetli elektriğin kaynağıdır.

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        Linyit Nerede Kullanılır?

        Linyit madeninin kullanım alanları geniştir; birçok farklı alanda kullanılabilir. Enerji üretiminde linyit vazgeçilmez bir ham maddedir.

        • Elektrik üretimi
        • Sentetik doğal gaz üretimi
        • Gübre üretimi
        • Yağ ve Akaryakıt
        • Petrol kuyusu sondaj çamuru
        • Tarım alanında
        • Ev ısıtması
        • Kuyumculuk

        Linyit Madeni Ne İşe Yarar?

        Linyit madeninin ne işe yaradığı merak edilen sorulardan biridir. Linyit madenciliği oldukça kolay erişilebilirdir. Linyit bol ve ulaşılır bir ham maddedir. Ayrıca çevreyle oldukça uyumludur. Elektrik maliyetini en aza düşürmek için linyitten fayda sağlayabilirsiniz. Yakıt olarak oldukça güçlü olduğu için yakıt konusunda da tercih edilebilir. Enerji ham maddesi olarak kullanılan linyit, soba ve kaloriferler için ısınma konusunda önemli bir yer altı kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Linyit tozu, düşük maliyeti sebebiyle yakıt olarak yüksek talep görmektedir. Dünyanın birçok bölgesinde yer alan bu yakıt; ısınma ihtiyacını karşılar ve enerji üretiminin ham maddesini oluşturur.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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