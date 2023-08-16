Kükürt nedir, nerelerde kullanılır ve özellikleri neler? Kükürt Türkiye'de nereden çıkarılır?

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Tarih öncesi çağlarda insanlar mağara duvarlarını boyamak için kükürtten yararlanmışlardır. Kükürt, insan kullanımı için önemli bir kaynak olmuştur. Toz veya sıvı formda kullanılabilen kükürt yanıcı ve patlayıcı bir maddedir. Sağlıktan sanayiye pek çok alanda kullanılmaktadır. Kükürt nedir? Nerelerde kullanılır? Kükürt Türkiye’de nereden çıkarılır? Kullanım alanları nelerdir? Nerede kullanılır? Kükürt madeni ne işe yarar? İşte, merak edilen detaylar.

Kükürt Nedir?

Doğada yaygın olarak bulunan kükürttün rengi limon sarısıdır. Eski volkanların yanında altı ya da kireç taşı katmanlarının arasında doğal halde yer almaktadır. Pürüzlü bir yapıya sahip olan kükürt elementi kokusuz aynı zamanda tatsızdır. Endüstriyel alanda tercih edilebileceği gibi bireysel kullanımlarda da ön plana çıkmaktadır. Kimya ve tarım endüstrisinin vazgeçilmezidir. Hem kristal hem de amorf olmak üzere birçok allotropta bulunmaktadır. Kükürt, tüm canlı formları için temel bir element olarak karşımıza çıkmaktadır.

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Kükürt Nerelerde Kullanılır?

Kükürt elementinin nerelerde kullanıldığı merak edilen başlıca konulardan biridir. Kükürt sülfürik asit üretiminde, gübre, yağ arıtma, mineral çıkarma, araba aküleri, havai fişekler, patlayıcılar, yemler, deterjanlar, çimento ve böcek ilaçlarında kullanılmaktadır. Kullanım alanı oldukça geniştir. Bilinen kullanım alanlarının yanı sıra kükürttün sağlık üzerinde de yararlı etkileri vardır. A metal ve yalın katı bir element olan kükürt, sabun formunda kullanıldığında cildin yenilenmesine katkı sağlar.

Kükürt Türkiye'de Nereden Çıkarılır?

Doğada serbest ya da bileşik halde bulunan kükürt, ülkemizin çeşitli bölgelerinden çıkarılmaktadır. Ülkemizde Isparta Keçiborlu, Denizli Sarayköy, Muğla Milas, Balıkesir, Ağrı Diyadin ve Van’da kükürt yatakları bulunmaktadır.

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Kükürt Madeni Kullanım Alanları

Kükürt madeninin kullanım alanları çeşitlilik gösterse de genellikle tarım ve endüstri alanlarıdır. İşte, kükürt madeninin kullanım alanları:

Kimya ve tarım endüstrisi

Sülfürik asit oluşturmak için

Gübre

Hayvan ilaçları

Deterjanlar

Böcek ilaçları

Patlayıcılar

Cam ve çimento üretimi

İlaçlar

Kozmetik

Koruyucu ve soğutucu olarak

Kauçuğun vulkanizasyonunda

Sentetik olarak üretilmiş reçine

Petrol ürünleri

Pigmentler

Havai fişekler

Kibrit

Kumaşlar

Yapıştırıcılar

Kükürt Nerede Kullanılır?

Endüstriyel üretimin temel maddelerinden biri olan kükürt, başta sülfürik asit olmak üzere pek çok alanda kullanılmaktadır. Saf kükürt; kükürt dioksit gazı, karbon sülfür ve tiyosülfat üretiminde de kullanılır. Tarım endüstrisinin de vazgeçilmez maddelerinden biridir. Yemler için katkı maddelerinde yer almaktadır. Hayvan ilaçlarında kükürt yoğun olarak kullanılmaktadır. Bir diğer kullanım alanı sentetik olarak üretilmiş reçinedir. Gübre ve gübre katkılarında da kükürt yer almaktadır. Deterjanlar, petrol ürünleri, hava fişekler ve patlayıcılarda da yaygın olarak kullanımı görülmektedir. Ev kimyasallarında da kükürt elementine rastlarız. Banyo tuzlarında da kükürt elementi bulunmaktadır. Ayrıca buzdolaplarında soğutucu görevini görmektedir. Kuru kayısı ve diğer kuru meyveler için koruyucu olarak kullanılmaktadır. Meyvelerin çürümesini engelleyerek meyvelerin renkli görünümünü korur. Kara barutun üç ana bileşeninden birini oluşturur. Bu sebeple barut, kibrit ve havai fişeklerde yakıt görevini görür. Kükürt bazlı kremler enfeksiyonları önlemede birebirdir.

Kükürt Madeni Ne İşe Yarar?

Kükürt madeni daha çok volkanik alanlarda yer almaktadır. Günümüzdeki kükürt üreminin büyük çoğunluğu Frasch yöntemiyle yapılmaktadır. Bu yöntemle kükürt yatağına ısıtılmış basınçlı su buharı verilir. Kökenlerine göre kükürt madeni üç bölüme ayrılır:

Sedimenter kükürt yatakları

Volkanik kükürt yatakları

Hidrotermal kükürt yatakları