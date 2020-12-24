'Devletten 1000 TL destek' mesajıyla vurgun!

DHA

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki birçok kişinin telefonuna ve sosyal medya hesabına gelen, 'Bayrama özel devletten 1000 TL destek başvurusu için indir, kur, yükle' yazılı mesajdaki linke girdikten sonra banka hesaplarındaki paraların çalındığı ihbarını aldı.

Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

POLİS MESAJDAN ŞÜPHELİLERE ULAŞTI

DHA'da yer alan habere göre harekete geçen ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, atılan mesajların izini sürerek şüphelilere ulaştı.

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bursa, İstanbul, Diyarbakır ile Samsun'da bulunan şüphelilerin, ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Çok sayıda adrese, düzenlenen baskında 21 şüpheli gözaltına alındı.

35 KİŞİDEN 450 BİN TL TOPLADILAR

Bursa'ya getirilen şüphelilerin sorgularında bu yöntemle 35 kişiden toplamda 450 bin TL dolandırdıkları ve bu parayla da bitcoin aldıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.