Fenerbahçe'de Lincoln Henrique sesleri... Sarı lacivertliler Portekiz'in Santa Clara takımında forma giyen ve 10 numara mevkiinde oynayan Brezilyalı oyuncunun menejerini Türkiye'ye getirdik. İşte Lincoln Henrique hakkında bilgiler...

LINCOLN HENRIQUE KİMDİR?

Lincoln Henrique Oliveira dos Santos, 7 Kasım 1998 doğumlu ve Brezilyalı.

Futbola Gremio altyapısında başlayarak alt yaş gruplarında fark yaratmış. 18 yaşında A takım kadrosuna dahil edilen Lincoln, solak bir on numara.

Brezilya U17 Milli Takımı'nın kaptanı olduğu dönemde, milli forma ile çıktığı 11 maçta 4 gol atma başarısı göstermiş.

Rize'de kiralık oynadığı dönem dışında kariyeri boyunca Brezilya'da forma giyen oyuncu hep inişli çıkışlı bir performans sergiledi.

LINCOLN HENRIQUE RİZESPOR'DA NELER YAPTI?

Rizespor, 2017/18 sezonunda Lincoln'ü Brezilya ekibi Gremio'dan 420 bin euro bedelle kiralamıştı. O dönem Çaykur Rizespor, TFF 1. Lig'de mücadele ediyordu. Lincoln ise sırtına 53 numaralı formayı geçirmişti.

Rizespor formasıyla TFF 1 Lig'de 18 karşılaşmaya çıkan Lincoln Henrique, 3 gol, 2 asist kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise iki karşılaşmada forma giydi.

Lincoln, Türkiye'de oynadığı toplam 20 mücadelenin 9'una ilk 11 olarak başladı.

2016/17 sezonunda Süper Lig'den düşen Karadeniz ekibi, 2017/18'de TFF 1. Lig'i ilk sırada bitirerek 18/19'da yeniden Süper Lig'de yer aldı.