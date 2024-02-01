Lincoln Henrique için Erol Bulut ve Emre Belözoğlu devrede

Uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra sahalara geri dönen Lincoln Henrique için İngiltere Championship ekibi Cardiff City devreye girdi.

Erol Bulut yönetimindeki Cardiff City, 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Fenerbahçe´ye bonservisiyle transfer etme veya kiralık olmak üzere iki teklif yaptı. Sarı-lacivertli ekibin vereceği karara göre kısa süre içerisinde görüşmelerin tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan Lincoln Henrique için Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü de devrede. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başkent ekibi, Brezilyalı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.