Limon birçok vitamin ve mineral içermektedir. Bunlar; C vitamini, E vitamini, potasyum, demir, manganez, folat, B1 ve B2 vitaminleri, magnezyum, çinko, bakır, fosfor ve kalsiyumdur. Limonun içi kadar kabuğu da fayda sağlamaktadır.

Limonun Cilde Sağladığı Faydalar;

Siyah Nokta ve Sivilceler; antiseptik özelliğinden dolayı sadece limon suyunun yüze sürülmesi bile düzenli uygulamada sivilcelerin azalmasına yardımcı olmaktadır. Haftada 1 kez maske ile bakım yapmak ise cildinizi derinlemesine temizleyecektir.

Cilt Lekeleri; limonun içeriğinde sitrik asit bulunması nedeniyle güneş yüzünden meydana gelen lekelere uygulandığında yüksek oranda azaltmaktadır.

Cildi Canlandırıcı Etkisi; bol oranda C vitamini barındırmasından dolayı düzenli bakım yapıldığında cildin solgun görünümünü düzelterek, canlılık ve pürüzsüzlük kazandırmaktır.

Diz ve Dirseklere Bakımı; sürekli baskı uygulamadan dolayı nasır olan ve kararan diz ve dirseklerimize düzenli bir şekilde limon sürüp, 15 dakika bekleyin. Soğuk su ile yıkayın. Cilt tonunu eski haline getirecektir.

Yağlı Ciltlerin Kurtarıcısı; cilt tipiniz yağlı ve gün içerisinde aşırı yağdan parlıyorsa limon içeren maske bakımı uygulayabilirsiniz. Cildinizin yağı dengelenecek ve fazla yağı alacaktır.

Kepek Sorunu; eğer saçlarınızda kepek problemi varsa bunun için limon karışımı olan bir bakım uygulayabilirsiniz. Bunun için gerekli olan malzemeler; 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 çay kaşığı zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı ve balı karıştırarak, duş öncesinde saç diplerinize güzelce yedirerek 15 dakika bekleyin. Sonrasında saçınızı şampuan ile durulayabilirsiniz. Bu bakım düzenli uygulandığında kepeği geçirebilir veya hafifletebilmektedir.