Vücudumuzun yaklaşık %60’ı sudan oluşur. Durum böyleyken, vücudumuzun hayati fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için suyun rolü oldukça büyüktür. İçtiğimiz her yudum su kana karışarak toksinleri uzaklaştırır, vücut sıcaklığını belirli sınırlar içinde tutar, böbrek fonksiyonlarını düzenler ve diğer organların düzenli olarak çalışmasını sağlar. Yediğimiz besinlerin de kolay sindirilmesine yardımcı olur.

Günlük hayatta yoğun tempo nedeniyle su tüketimini ihmal edebiliyoruz. Yeterince su içmemenin etkilerini Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu Oğuz anlattı, “Başta dehidrasyon, erken yaşlanma, tansiyon ve sindirim problemleri olmak üzere pek çok önemli sağlık sorunu gelişebilir” uyarısında bulundu.