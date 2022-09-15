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Limonlu veya sirkeli su içmek zayıflatır mı? Yemek yerken su içilmeli mi?

Sabahları aç karnına veya yemek yerken su içmek faydalı mı? Uzmanlara sorduk, işte doğru su tüketiminin nasıl olması gerektiğiyle ilgili cevaplar…

15.09.2022 - 12:05 | Güncelleme: ABONE OL

  • Vücudumuzun yaklaşık %60’ı sudan oluşur. Durum böyleyken, vücudumuzun hayati fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için suyun rolü oldukça büyüktür. İçtiğimiz her yudum su kana karışarak toksinleri uzaklaştırır, vücut sıcaklığını belirli sınırlar içinde tutar, böbrek fonksiyonlarını düzenler ve diğer organların düzenli olarak çalışmasını sağlar. Yediğimiz besinlerin de kolay sindirilmesine yardımcı olur.

    Günlük hayatta yoğun tempo nedeniyle su tüketimini ihmal edebiliyoruz. Yeterince su içmemenin etkilerini Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu Oğuz anlattı, “Başta dehidrasyon, erken yaşlanma, tansiyon ve sindirim problemleri olmak üzere pek çok önemli sağlık sorunu gelişebilir” uyarısında bulundu.

  • Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu Oğuz, günlük olarak 8-12 bardak su içmenin en doğru tercih olacağını söyledi.  Su tüketiminde dikkat edilmesi gereken faktörlere de değinen Uzman Oğuz, bunlar arasında cinsiyet, ne kadar egzersiz yapıldığı ve hava sıcaklığı gibi daha birçok etkenin olduğunu belirtti.

    “Tıp Enstitüsü (IOM), yetişkin erkekler için toplam 13-15 bardak (yaklaşık 3 litre) su tüketilmesi gerektiğini öneriyor. Kadınlar için ise her gün 9 bardak (2 litreden biraz fazla) su tüketilmesi gerektiğini söylüyor” dedi.

  • PEKİ AÇ KARNINA LİMONLU VEYA SİRKELİ SU İÇMEK FAYDALI MI?

    Sabahları metabolizmayı hızlandırmak ve yağ yakımını artırmak için aç karnına limonlu veya sirkeli su içmek insanlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Aç karnına limonlu veya sirkeli su içmek faydalı mı, ılık su mu tercih edilmeli, soğuk su mu tercih edilmeli? Beslenme ve Diyet Uzmanı Oğuz soruları yanıtladı ve önerilerde bulundu.

  • “KALP YETMEZLİĞİ VE BÖBREK HASTALIĞINIZ VARSA AŞIRI SU TÜKETİMİNDEN KAÇINMALISINIZ!”

    Günlük alınması gereken su tüketiminin yanı sıra, aşırı su tüketiminin de zararları bulunuyor. Sıvı elektrolit dengesini bozarak sağlığımızı tehdit edebiliyor. Uzman Oğuz, “Kalp yetmezliği veya böbrek hastalığınız varsa sıvı alımınızı sınırlamanız gerekebiliyor. Zira çok su içtiğiniz zaman böbrekleriniz fazla suyu atamazsa, 'hiponatremi' denilen tablo ortaya çıkabiliyor. Bu, kanınızdaki minerallerin seyreldiği veya sulandığı anlamına geliyor. Sonuç olarak, kandaki sodyum seviyeleri düşüyor, vücudunuzun su seviyesi yükseliyor ve hücreleriniz şişiyor. Bu durum oldukça ciddi, hatta yaşamı tehdit eden sorunlara yol açabiliyor" dedi. 

  • AÇ KARNINA SU İÇMEK DOĞRU MU?

    Özellikle sabahları kalkar kalkmaz içilen 500 ml suyun kan akışını hızlandırdığı ve yeni kan hücrelerini artırdığı, cilt sağlığına iyi geldiği kanıtlanan bir durumdur. Aynı zamanda bağırsakların çalışmasında fayda sağlayan aç karnına su tüketimi fazla kiloların atılmasına da yardımcı oluyor. Açlık hissiyatını azaltarak tok tutma süresini uzatıyor. Toksinlerin vücudumuzdan atılmasına yardımcı oluyor.

    Bunlarla beraber metabolizmayı hızlandırıyor ve saçlara canlılık veriyor.  Mide ekşimelerini hafifletiyor, böbrek taşı ve mesane enfeksiyonlarının oluşumunu engelliyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor.

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