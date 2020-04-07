Ticaret Bakanlığı, taze limon ihracatının Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine bağlandığını duyurdu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğine göre, söz konusu ürün ihracatına yönelik alınan önlem 31 Ağustos'a kadar geçerli olacak.