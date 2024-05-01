Limni Gölü Tabiat Parkı'nda turizm hareketliliği

Göle ilk defa gelen Nuray Küçük ise doğayı çok sevdiğini dile getirerek, "Karadeniz'in her yeri zaten çok güzel. Limni Gölü'nü de merak ediyorduk, güzel havayı bulduk, 'Şöyle dağlardan yukarıya doğru çıkalım, bakalım nasıl bir yermiş?' dedik. Böyle dağların ortasında bu kadar güzel bir yer bulacağımı hiç düşünmemiştim" diye konuştu.