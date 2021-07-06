AA

Türkiye limanlarında haziran ayında elleçlenen konteyner miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,8, yük miktarı da yüzde 13,6 arttı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü haziran ayına ilişkin konteyner ve yük istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, haziranda limanlarda elleçlenen konteyner miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,8 artarak 1 milyon 64 bin 445 TEU oldu.

Ocak-haziran döneminde ise limanlarda elleçlenen konteyner miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 yükselişle 6 milyon 164 bin 384 TEU'ya ulaştı.

Limanlarda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 artarak 803 bin 502 TEU oldu. İhracat amaçlı konteyner yüklemeleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,7 artarak 429 bin 584 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,4 artarak 373 bin 918 TEU olarak gerçekleşti

EN FAZLA KONTEYNER ELLEÇLEMESİ YUNANİSTAN İLE YAPILAN TAŞIMALARDA

Yunanistan, geçen ay 136 bin 875 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. Yunanistan'ı sırasıyla 102 bin 597 TEU ile Mısır'la, 92 bin 856 TEU ile İsrail'le yapılan taşımalar takip etti.

Söz konusu ayda limanlarda deniz yolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 76 bin 386 TEU ile Yunanistan'a giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 97'si (74 bin 75 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Yunanistan'ı sırasıyla 42 bin 288 TEU ile İspanya'ya, 40 bin 510 TEU ile Mısır'a yapılan konteyner yüklemeleri izledi.

Haziranda limanlarda deniz yoluyla yapılan en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 53 bin 837 TEU ile İsrail'den gelen konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 92,4'ü (49 bin 750 TEU'su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. İsrail'i 51 bin 6 TEU ile Yunanistan'dan ve 46 bin 321 TEU ile Mısır'dan gelen konteyner taşımaları takip etti.

Geçen ay limanlarda elleçlenen dış ticarete konu 803 bin 502 TEU konteynerin yüzde 8,9'u Türk bayraklı gemilerle taşındı.

LİMANLARDA ELLEÇLENEN YÜK MİKTARI

Limanlarda elleçlenen yük miktarı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 43 milyon 495 bin 384 ton olarak gerçekleşti.

Ocak-haziran döneminde ise limanlarda elleçlenen yük miktarı, aynı dönemde yüzde 5,1 yükselişle 255 milyon 901 bin 853 ton olarak kayıtlara geçti.

Haziranda limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı, geçen yıla göre yüzde 22,9 artarak 13 milyon 458 bin 210 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 artarak 18 milyon 129 bin 456 ton olarak gerçekleşti.

Ocak-haziran döneminde dış ticaret amaçlı deniz yolu taşımacılığında elleçlenen toplam yük miktarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artışla 188 milyon 205 bin 409 ton olarak belirlendi.

EN FAZLA ARTIŞ HAM PETROL CİNSİNDE OLDU

Haziranda limanlarda ham petrol yük cinsinde 7 milyon 446 bin 913 ton elleçleme gerçekleşti. Ham petrol, 786 bin 157 tonluk artışla bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında (yüzde 11,8) en fazla artış gösteren yük cinsi olarak kayda geçti.

Klinker ise 412 bin 125 tonluk düşüşle bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla azalan yük cinsi oldu.

İTHALATTA RUSYA, İHRACATTA İTALYA İLK SIRADA

Haziranda deniz yolu ile yapılan dış ticarette en fazla yük elleçlemesi 4 milyon 534 bin 989 ton ile Rusya ile yapılan taşımalarda görüldü. Rusya'yı sırasıyla 2 milyon 15 bin 895 tonla Amerika, 1 milyon 797 bin 89 tonla İtalya takip etti.

Söz konusu ayda deniz yolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 194 bin 289 tonla İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. Bunu, 1 milyon 190 bin 967 tonla Amerika'ya ve 1 milyon 107 bin 114 tonla İspanya'ya yapılan taşımalar izledi.

İthalatta ise en fazla yük elleçlemesi 4 milyon 284 bin 202 tonla Rusya'dan yapılan taşımalarda oldu. Rusya'yı 1 milyon 213 bin 613 tonla Brezilya'dan ve 1 milyon 194 bin 266 tonla Kolombiya'dan yapılan taşımalar takip etti.

Haziranda limanlarda elleçlenen dış ticarete konu 31 milyon 587 bin 666 ton yükün yüzde 7,6'sı Türk bayraklı gemilerle taşındı.