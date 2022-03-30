Limak, elektrik dağıtımını sattı

Limak Şirketler Grubu'nun bir parçası olan Limak Yatırım, Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Hizmetleri A.Ş.'nin Actis'e satıldığını duyurdu.
Actis, Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Hizmetleri A.Ş.'nin (‘Uluğ’) hisse devrini resmen tamamladı.
İlk olarak Eylül 2021'de imzalanan Hisse Alım Sözleşmesi uyarınca Türkiye Rekabet Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı ve diğer gerekli izinlerin tamamlanmasının ardından, Uluğ'daki hisselerin tamamı Limak Yatırım'dan Actis'e devredildi. Devre konu şirket Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerini içeren Türkiye'nin Güney Marmara Bölgesi'ne elektrik dağıtım ve perakende hizmetleri vermekte.
Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Actis'e yapılan satışın tamamlanmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Actis gibi küresel şirketlerin Türkiye'nin büyük potansiyelini bir yatırım pazarı olarak görmelerinden ve hızla büyüyen ekonomimizde iddialı yatırımlar yapmaya devam etmelerinden memnuniyet duyuyoruz. Limak olarak satıştan elde edilen fonları Türkiye ekonomisine, özellikle Türkiye'de faaliyet gösterdiğimiz sektörlere yeniden yatırım yapmak için kullanacağız. Ayrıca Uluğ satışının tamamlanmasının Türkiye'de fırsat arayan diğer uluslararası yatırımcılar için de olumlu bir sinyal olacağına inanıyorum."
Actis Ortağı David Grylls, Uluğ’un satın alınmasıyla ilgili olarak “Türkiye'nin Güney Marmara Bölgesi'nde faaliyet gösteren elektrik dağıtım ve perakende işletmeleri ile birlikte Uluğ'u satın almamızı sağlayan Limak Grubu ile işlemlerimizi tamamlamış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bölgeyi uzun vadede mümkün olan en geniş ölçüde geliştirmek amacıyla yönetimi desteklemeyi ve özellikle müşteri hizmetleri ve yatırıma odaklanmayı dört gözle bekliyoruz. Bu satın alma, Actis'in Türkiye'deki ilk uzun ömürlü altyapı yatırımı olacak ve gelecekte benzer yatırımları yapmayı dört gözle bekliyoruz." şeklinde konuştu
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