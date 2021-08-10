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Lily Allen şok itiraf: Liam Gallagher ile uçakta cinsel ilişkiye girdik

Lily Allen, kendisi gibi şarkıcı olan Liam Gallagher ile birlikte 2009 yılında uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etti. Liam Gallagher’ın o dönem evli olması dikkatleri çekerken, Lily Allen da daha önce kocasını aldattığını itiraf etmişti

10.08.2021 - 13:33 | Güncelleme: DÜNYADAN

  • İngiltere'de bir radyo programına katılan Lily Allen, yaptığı itirafla şaşkına çevirdi. Daha önce bir otobüsün içerisinde kocasını aldattığını söyleyen şarkıcı, bu sefer de uçakta cinsel birliktelik yaşadığını açıkladı.

  • "ÇILGINCA BİR DENEYİMDİ"

    Lily Allen, 2009 yılında Liam Gallagher ile Fuji Rock Festivali’nde konser vermek için Japonya’ya giderken aynı uçakta olduklarını ve tuvalette cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etti. Lily Allen, "Liam Gallagher ile uçakta cinsel birliktelik yaşadım. Çılgınca bir deneyimdi. Sonuçta geçti gitti. Üzerinde çok fazla durmamak lazım" dedi.

  • Liam Gallagher o sıralarda All Saints grubu solistlerinden Nicole Appleton ile evliydi.

  • İngiliz şarkıcı Lily Allen, geçtiğimiz yıl Stranger Things adlı dizi ile yıldızı parlayan oyuncu David Harbour ile Las Vegas'ta evlenmişti.

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