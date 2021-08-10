"ÇILGINCA BİR DENEYİMDİ"



Lily Allen, 2009 yılında Liam Gallagher ile Fuji Rock Festivali’nde konser vermek için Japonya’ya giderken aynı uçakta olduklarını ve tuvalette cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etti. Lily Allen, "Liam Gallagher ile uçakta cinsel birliktelik yaşadım. Çılgınca bir deneyimdi. Sonuçta geçti gitti. Üzerinde çok fazla durmamak lazım" dedi.