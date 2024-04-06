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        Haberler Spor Futbol Fransa Lille, Marsilya'yı 3 golle mağlup etti! - Futbol Haberleri

        Lille, Marsilya'yı 3 golle mağlup etti!

        Lille, Ligue 1'in 28. haftasında konuk ettiği Marsilya'yı 3-1 mağlup etti. Lille'i galibiyete taşıyan golleri Jonathan David, Remy Cabella ve Gudmundsson kaydederken Marsilya'nın tek golü ise kendi ağlarını havalandıran Ismaily'den geldi. Bir süre önce teknik direktörlüğe Jean-Louis Gasset'nin getirilmesiyle çıkış yakalayan Marsilya'nın puan hasreti üç maça yükselirken Lille ise puanını 49 yaptı ve üçüncü sıraya tırmandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2024 - 00:41 Güncelleme: 06.04.2024 - 00:41
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        Lille, Marsilya'yı 3 golle geçti
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        Fransa Ligue 1 28. hafta maçında Lille, sahasında Marsilya ile karşılaştı.

        Decathlon Arena'da oynanan maçı Lille 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 54. dakikada penaltıdan Jonathan David, 71. dakikada Remy Cabella, 84. dakikada ise Gudmundsson'dan geldi. Marsilya'nın tek golünü 81. dakikada kendi kalesine Ismaily attı.

        Jean Louis Gasset'in öğrencileri ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Lille ise yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

        Bu sonuçla birlikte Paulo Fonseca'nın takımı puanını 49 yaptı ve 3. sıraya çıkarak Şampiyonlar Ligi için önemli bir galibiyet aldı. Marsilya ise 39 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Lille, Monaco'ya konuk olacak. Marsilya ise Nice'i ağırlayacak.

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