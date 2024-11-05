Lille- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Kenan Yıldız ilk 11'de oynayacak mı?

Lille- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Kenan Yıldız ilk 11'de oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde deneyimli oyuncuları ve güçlü kadrosuyla öne çıkan Juventus, zorlu Lille deplasmanından galip ayrılarak grup sıralamasında avantaj elde etmeyi hedefliyor. Milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın kadroda yer alması beklenirken, bu maçtaki performansı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Lille- Juventus maçı ne zaman ve hangi kanalda? Milli oyuncumuz Kenan Yıldız ilk 11'de forma giyecek mi? İşte, konuya dair detaylar...

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LİLLE- JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lille- Juventus Şampiyonlar Ligi maçı 5 Kasım Salı (bugün) 23.00'da oynanacak. LİLLE- JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA? Milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen mücadele tabii spor 3 üzerinden yayınlanacak. KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI? Thiago Motta'nın vazgeçilmezleri arasında yer alan Kenan Yıldız ilk 11'de forma giyecek. JUVENTUS'UN AVRUPA KARNESİ Juventus 3-1 PSV Leipzig 2-3 Juventus Juventus 0-1 Stuttgart LİLLE'İN OYNADIĞI MAÇLAR

Sporting Lizbon 2-0 Lille Lille 1-0 Real Madrid Atl. Madrid 1-3 Lille