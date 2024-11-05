Lille- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında İtalyan devi Juventus, Fransız ekibi Lille'e konuk oluyor. Siyah- beyazlılar, Thiago Motta yönetiminde çıktığı üç Şampiyonlar Ligi maçında iki galibiyet ve bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. Öte yandan çıktığı ilk karşılaşmada Sporting Lizbon'a mağlüp olan Lille, Real Madrid ve Atletico Madrid'i yenerek puanını altıya yükseltti. Peki, Lille- Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi? Kenan Yıldız ilk 11'de yer alacak mı? İşte, karşılaşmanın detayları...
Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde deneyimli oyuncuları ve güçlü kadrosuyla öne çıkan Juventus, zorlu Lille deplasmanından galip ayrılarak grup sıralamasında avantaj elde etmeyi hedefliyor. Milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın kadroda yer alması beklenirken, bu maçtaki performansı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Lille- Juventus maçı ne zaman ve hangi kanalda? Milli oyuncumuz Kenan Yıldız ilk 11'de forma giyecek mi? İşte, konuya dair detaylar...
LİLLE- JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Lille- Juventus Şampiyonlar Ligi maçı 5 Kasım Salı (bugün) 23.00'da oynanacak.
LİLLE- JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
Milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen mücadele tabii spor 3 üzerinden yayınlanacak.
KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?
Thiago Motta'nın vazgeçilmezleri arasında yer alan Kenan Yıldız ilk 11'de forma giyecek.
JUVENTUS'UN AVRUPA KARNESİ
Juventus 3-1 PSV
Leipzig 2-3 Juventus
Juventus 0-1 Stuttgart
LİLLE'İN OYNADIĞI MAÇLAR
Sporting Lizbon 2-0 Lille
Lille 1-0 Real Madrid
Atl. Madrid 1-3 Lille