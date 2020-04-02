Edinilen bilgiye göre ne kadar gecikme yaşanırsa yaşansın, bu sezon tamamlanmalı ki gelecek sezon yani 2020-21 sezonu sağlıklı olarak başlayabilsin denildi. Liglerin kaldığı gibi tescili ya da iptali gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.