Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Lider Şahin ile Ecem Çırpan ilk kez yan yana! - Magazin haberleri

Lider Şahin ile Ecem Çırpan ilk kez yan yana!

Selami Şahin'in şarkıcı oğlu Lider Şahin ile model sevgilisi Ecem Çırpan, önceki akşam ilk kez yan yana objektiflere yansıdı. Çift, muhabirlere mutluluk pozu verdi

23.09.2021 - 11:03 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Bir markanın sonbahar-kış koleksiyonu, önceki akşam Hasköy'de gerçekleştirilen defile ile modaseverlerle buluşturuldu. Geceye Ece Sükan, Ceylan Çapa, Hande Ataizi, Aslıhan Doğan Turan, Deren, Derin Talu ve Emine Ün gibi isimler katıldı.

    SEVGİLİSİNİ KAYDA ALDI

    Defilede sanatçı Selami Şahin'in şarkıcı oğlu Lider Şahin de vardı. Şahin, defile boyunca model sevgilisi Ecem Çırpan'ı kayda aldı.

  • AŞIKLAR İLK KEZ YAN YANA

    Gecenin sonunda ilk kez yan yana görüntülenen çift, objektiflere poz vermeyi ihmal etmedi. Taze aşıklar, muhabirlerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

  • Habertürk'ten Şeyda Odabaş'a konuşan Lider Şahin, samimi açıklamalarda bulunmuştu. İşte o röportaj...

    "BU İŞİN MUTFAĞINDA BÜYÜDÜM"

    - Babanızın izinden gidiyorsunuz... Aslında eğitim hayatınızı farklı bir bölüm üzerine tamamladınız... Fikrinizi ne değiştirdi?

    Müzik benim için hep bir tutkuydu. Çünkü müziğin içine doğdum. Babamdan kaynaklı bu işin mutfağında, kulislerde, stüdyolarda büyüdüm. Babam alırdı beni koynuna kayda giderdik. Hep bu ortamlarda büyüdüğüm için müzik benim için hep bir tutku oldu. Çocukluğumdan beri söz yazma merakım var. Küçük küçük notlarım, yarım kalmış sözlerim var. Tamamladıklarım kadar yarım kalanlar da var. Müzik, benim için bir şeylere devam ederken bir yandan da bana eşlik eden bir tutku oldu. 'Kaçınılmaz bir sondu' diyeyim. O yüzden sadece tecrübelere öğreneceklerime biraz takılıp, kendimi tam olarak hazır hissettiğimde ilk şarkım 'Mesela'yı çıkardım. Ve benim için devamı gelen bir seri olacak bu.

  • "'BİR TEK SEN'İ HERKESE İTHAF EDİYORUM"

    - Kısa bir süre önce de 'Bir Tek Sen' şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıktınız... Bu şarkının özel bir hikayesi var mı? Şarkının sözü ve müziğinde sizin de imzanız yer alıyor...

    Bu şarkının söz ve müziğini değerli söz yazarı ve besteci arkadaşım İsra Gülümser'le beraber yaptık. İsra'yla biz bu şarkıyı yazalı yaklaşık dört sene oldu. Bir araya geldik, tanıştık. 'Niye beraber yazıp, üretmiyoruz?' dedik. Çünkü müziğe bakış açımız ve kalemimiz çok uyuşmuştu. Sonra kalem birliği yaptık. Şu an İsra'yla henüz yayınlanmayan beş-altı şarkımız daha var... Bunların ilkini paylaşmış olduk. İsra'yla şarkı temasını belirlerken tamamiyle sevgiyi anlatan, karşılıksız isteyen ve seven bir insan halini yazmak istedik. O yüzden bu şarkıyı yazarken biz bir sevgiliye söylendiği gibi en sevdiğin arkadaşına da söyleyebileceğin şekilde yazıp, tasarladık. O yüzden sevgi de hepimizin paylaşacağı bir şey olduğu için bunu herkese ithaf ediyoruz.

  • - 'Bir Tek Sen' klibinin yönetmen koltuğunda Behzat Uygur yer alıyor... Yollarınız nasıl kesişti?"

    Babalarımız çok eski dostlar... Bizlerde çocukluk arkadaşlarıyız. Şöyle ki ben ilk iki klibimde kıymetli yönetmen arkadaşım Bedran Güzel ile çalışmıştım. Üçüncü şarkımın stüdyo süreci bitince klip aşamasına geldim. O hafta da ben Çeşme'deki mekanın kapısına çıktığımda Behzat'ı gördüm, kapıda karşılaştık. 'Ya ne yapıyorsun, ne ediyorsun?' derken, 'Yeni şarkı yaptım, klibe gireceğim' dedim. O da 'Bedran'dan bana sıra gelse de ben çeksem artık seni diyorum' dedi. 'Hadi o zaman çekiyoruz bu şarkıyı' dedim ve İstanbul’da aramızda hızlıca bir toplantı gerçekleştirdik. Kısmet bugüneymiş... Behzat çok kısa zamanda çok güzel bir iş çıkardı. Ona ve diğer tüm ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum emekleri için.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.