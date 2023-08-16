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        Haberler Dünya Libya’da iki gün süren çatışmalarda 55 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

        Libya’da iki gün süren çatışmalarda 55 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

        Libya'da ateşkes öncesi yaşanan çatışmalarda ölenlerin sayısının 55'e yükseldiği duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 19:00
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        Trablus'taki çatışmada 55 kişi yaşamını yitirdi
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        Devlete bağlı İlk Yardım ve Destek Merkezi, Trablus'ta geçen Pazartesi başlayan ve iki gün süren çatışmalarda hayatını yitirenler ve yaralıların sayısını güncelledi.

        Merkez tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda toplamda 55 kişinin hayatını kaybettiği, 146 kişinin yaralandığı aktarıldı. Aynı merkez tarafından dün yapılan açıklamada ölü sayısı 27, yaralı sayısı ise 106 olarak belirtilmişti.

        Can kayıplarının sivil mi yoksa çatışan güçlerden mi olduğuna ilişkin henüz bir paylaşım yapılmadı.

        DÜN ATEŞKES SAĞLANMIŞTI

        Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada" ile Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı "444 Tugayı" arasında başkentin Ayn Zara bölgesi ve güneyinde geçen pazartesi günü çatışmalar yaşanmıştı.

        İki gün süren çatışmaların sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Libya basınında, çatışmanın fitilini, "Rada"nın "444 Tugayı" komutanı Mahmud Hamza’yı alıkoymasının ateşlediği yönünde haberler çıkmıştı.

        Ulusal Birlik Hükümeti dün Mahmud Hamza’nın teslim edilmesinin ardından ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

        Fotoğraf: AP

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