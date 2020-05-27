Libya Başbakanı Serrac ve Tunus Cumhurbaşkanı Said, Libya'yı görüştü

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said ile Serrac'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Libya'da sahadaki son durum ve yaşanan gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Said, Tunus'un, Libya'da uluslararası meşruiyete ve çözümün Libyalılar arasında olması gerektiği ilkesine bağlılığını yineledi.

Libya ordusu, 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nde kontrolü sağlamasının ardından batı bölgeleri ile Trablus'un güneyindeki bölgeleri milislerden arındırmaya devam ediyor.

,Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti