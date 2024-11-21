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        Haberler Dünyadan Liam Payne'den son yolculuğunda son iyilik: Anısına toplanan bağışlar kanserli çocuklara verilecek - Magazin haberleri

        Liam Payne'den son yolculuğunda son iyilik: Anısına başlatılan bağış kampanyası kanserli çocuklara yarayacak

        Ekim ayında Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Liam Payne'in dün yapılan cenaze töreninde, kanserli çocuklar için bağış toplandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 10:09 Güncelleme: 21.11.2024 - 10:35
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          Geçen ay Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Liam Payne, dünkü cenazesinde son iyiliğini yaptı. Anısına başlatılan bağış kampanyasından elde edilecek gelirin kanserli çocuklara verileceği öğrenildi.

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          31 yaşında hayata veda eden eski One Direction grubu üyesi için dün Amersham şehrindeki St. Mary’s Kilisesi'nde cenaze töreni yapıldı.

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          Ailesi, dağılan One Direction grubu üyeleri ve ünlü TV yapımcısı Simon Cowell'ın katıldığı cenaze töreninde, Great Ormond Street Çocuk Hastanesi için bağış toplandı.

          Toplanan bağışlarla yeni bir kanser birimi inşa edileceği öğrenildi.

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          Hastanenin tardım kuruluşu adına yapılan açıklamada; "Arkadaşımız Liam Payne'in anısına Great Ormond Street Hastanesi Yardım Kuruluşu'na yaptığınız bağış için teşekkür ederiz. Bugünkü bağışınız, Great Ormond Street Hastanesi'nde yepyeni bir Çocuk Kanser Merkezi inşa edilmesine yardımcı olarak Liam'ın anısını yaşatacak. Bu mükemmel yeni bina, ağır hasta çocuklara daha eğlenceli ve daha uzun bir çocukluk yaşatmaya yardımcı olacak" denildi.

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          16 Ocak'ta Buenos Aires şehrinde kaldığı otelin üçüncü kat balkonundan düşen Liam Payne için otopsi ve soruşturma süreci nedeniyle bir ay sonra cenaze töreni yapılabildi.

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          Dünkü törende, One Direction üyeleri Harry Styles (30), Niall Horan (31), Zayn Malik (31) ve Louis Tomlinson (32), 2015'te verdikleri son konserden bu yana ilk kez yana yana geldi.

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