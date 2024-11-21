Hastanenin tardım kuruluşu adına yapılan açıklamada; "Arkadaşımız Liam Payne'in anısına Great Ormond Street Hastanesi Yardım Kuruluşu'na yaptığınız bağış için teşekkür ederiz. Bugünkü bağışınız, Great Ormond Street Hastanesi'nde yepyeni bir Çocuk Kanser Merkezi inşa edilmesine yardımcı olarak Liam'ın anısını yaşatacak. Bu mükemmel yeni bina, ağır hasta çocuklara daha eğlenceli ve daha uzun bir çocukluk yaşatmaya yardımcı olacak" denildi.