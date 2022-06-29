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LGS tercihleri ne zaman yapılacak? LGS tercih kılavuzu 2022 ile lise tercihleri hangi gün başlayacak? LGS tercih takvimi tarihleri belli oldu mu?

LGS tercihleri ne zaman yapılacak? LGS tercih takvimi belli oldu mu?

LGS tercihleri için geri sayım başlamış durumda. 5 Haziran'da 1 milyonu aşkın adayın katılımıyla gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı'nın geride kalmasıyla gözler LGS tercih dönemine çevrilmiş durumda. Milyonlarca 8. sınıf öğrencisi "LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı, lise tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte MEB LGS tercih takvimi hakkında merak edilenler...

29.06.2022 - 16:49 | Güncelleme: ABONE OL

  • LGS tercihlerinin başlayacağı tarih adayların gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınav sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan LGS tercih döneminin tarihi araştırılıyor. Peki LGS tercihleri ne zaman yapılacak? LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte LGS tercih takvimi tarihleri hakkında merak edilen detaylar haberimizde...

  • LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

    LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

    LGS tercih kılavuzu ve tercih takvimi tarihleri LGS sınav sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanmasının ardından belli olacak.

  • LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    LGS tercih işlemlerinin başlayacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz sene 2021 LGS sonuçları 30 Haziran'da açıklanmış ve lise tercihleri 5-16 Temmuz arasında alınmıştı. Bu tarihler baz alındığında 2022 LGS sınavı sonuçları 30 Haziran'da açıklanmasının ardından LGS tercihlerinin de temmuz ayının başında alınması bekleniyor.

  • LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

    Merkezî yerleştirme; merkez sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

    Öğrenciler, Bakanlığın kullanıma açtığı tercih robotuyla istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Tercih robotuyla okul türleri, il, ilçe ve 2021'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.

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