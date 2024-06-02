LGS soruları ve cevapları yayınlandı! 2024 LGS soru ve cevap anahtarı görüntüleme
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 2 Haziran 2024 Pazar günü MEB tarafından uygulandı. Sınavın tamamlanmasıyla beraber LGS soruları ve cevapları da en çok merak edilen konulardan biri oldu. Öğrencilerin heyecanla beklediği LGS soruları ve cevapları anahtarı MEB son dakika duyurusu ile yayımlandı. İşte, MEB 2024 LGS sayısal-sözel soru ve cevap anahtarına ilişkin detaylar...
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LGS için heyecanla beklenen gün geldi çattı. Tüm sene boyunca hayalindeki liseyi kazanabilmek için dur durak bilmeden sınava çalışan 8. sınıf öğrencileri 2 Haziran Pazar günü yurt genelinde düzenlenen sınavda ter döktü. Peki, LGS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte, konuya dair detaylar...
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LGS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!
LGS soruları ve cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinden yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sorunsuz şekilde tamamlandığı belirtildi.
Sınava ait sorular ile cevap anahtarlarının "www.meb.gov.tr" adresinde yayımlandığı duyurularak, şu bilgiler paylaşıldı:
"Öğrenciler sınav kitapçıklarını yarın sınava girdikleri okullardan alabilecek."
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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sınavı sonuçları, 28 Haziran'da açıklanacak ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla liselere yerleştirme süreci başlatılacak.
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