LGS için heyecanla beklenen gün geldi çattı. Tüm sene boyunca hayalindeki liseyi kazanabilmek için dur durak bilmeden sınava çalışan 8. sınıf öğrencileri 2 Haziran Pazar günü yurt genelinde düzenlenen sınavda ter döktü. Peki, LGS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte, konuya dair detaylar...