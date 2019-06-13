LGS 2019 sınav sonuçları açıklandı mı? MEB tarafından yapılan açıklamanın ardından 2019 LGS sınavında çıkan soruların cevap anahtarları açıklandı. MEB tarafından 1 Haziran'da gerçekleştirilen Liseye Giriş Sınavı'nın (LGS) sonuçları için öğrenciler heyecan içinde bekleyişini sürdürüyor. İstedikleri liseye geçiş yapabilmek için sonuçların ardından tercih yapacak olan öğrenciler, tercih döneminin ne zaman olacağı bilgisini araştırmaya başladı...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 1 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınavının sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek.

LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI!

LGS SÖZEL SORU VE CEVAPLARI

LGS SAYISAL SORU VE CEVAPLARI

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

AĞIRLIK KATSAYILARI(DERS)

Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.

Öğrencilerin Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) Hesaplaması

Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.

Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.